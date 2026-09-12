Крестный ход и война на Украине

Автор: Юрий Котенок Почему крестный ход в Москве на День всех московских святых вызвал злобу и неприятие у предателей, людей безбожных, а также у «элиты» и официальных масс медиа на западе? Потому что снова показал одну простую истину — русские, не смотря на то, что их ломали и корежили целый век, заставляя отказаться от традиций, веры, от тяги к здоровой семье, оказались непреклонны.