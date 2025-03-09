Франция намерена вооружать Киев за российские деньги

Франция намерена в 2025 году направить Украине вооружения на сумму €195 млн за счет России. Речь идет об использовании денег, полученных с доходов от замороженных российских активов, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью воскресной газете La Tribune Dimanche.