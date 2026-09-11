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Долг за "коммуналку" взыскало с холдинга "Алтайагроснаб" барнаульское ТСЖ

Долг за "коммуналку" взыскало с холдинга "Алтайагроснаб" барнаульское ТСЖ

В Барнауле суд обязал холдинг "Алтайагроснаб" выплатить более 300 тыс. рублей ТСЖ "Центральное". Агрофирма возместит долг и неустойку, "набежавшие" с мая 2026 года.

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