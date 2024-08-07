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Закон, порядок, государство

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В Нальчике сотрудники ГУ МВД России по СКФО провели для детей зарядку со стражем порядка

В детском социальном реабилитационном центре «Радуга» города Нальчик Кабардино-Балкарии сотрудники Главного управления МВД России по СКФО и представитель Общественного совета при ведомстве Руслан Макушев провели для ребят спортивное мероприятие.

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