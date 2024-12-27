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ЦБ оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

ЦБ оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля сообщил РБК, что в 2024 году стоимость дропперских карт выросла до 30-40 тысяч рублей в связи с активизацией ЦБ в выявлении дропов.

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