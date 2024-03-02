Минобороны опубликовало кадры уничтожения "Ланцетом" словацкой САУ Zuzana

Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения словацкой колесной самоходной гаубицы Zuzana натовского калибра 155 миллиметров, которая стояла на вооружении ВСУ и была поражена беспилотником "Ланцет".
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