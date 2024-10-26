Не знаете что делать с остатками пряжи, с такими маленькими разноцветными клубочками из которых ничего доброго уже вроде бы и получиться не может? Светлана (Вяжу с удовольствием) подскажет выход из положения.
Новая пряжа из остатков
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Это когда совсем нечем себя занять и некуда деть время.
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11 час.
Светлана Разные
нет, это когда сериальчик смотришь. Самое то. Вроде, и развлекаешься, и при деле. 😆
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8 час.
Светлана Разные
Идея интересная. Хотелось бы взглянуть, как выглядит полотно из такой пряжи.
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8 час.
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