В Хабаровске окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя за покушение на незаконный сбыт гашишного масла

В ходе осуществления служебной деятельности сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю поступила оперативная информация о том, 50-летний хабаровчанин причастен к незаконному обороту наркотических средств.
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