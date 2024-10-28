Горячую воду и отопление отключат в пяти районах Петрозаводска

Коммунальные блага пропадут в сотни зданиях в понедельник В понедельник, 28 октября, планируют отключить горячую воду и отопление на Древлянке, Перевалке, в центре Петрозаводска, а также в Железнодорожном районе и Рыбке.
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