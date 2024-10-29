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Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»

– Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»? – Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в распоряжении «Химика».

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