Россияне рассказали о планах на летний отпуск

Большинство опрошенных россиян отметили, что летний отпуск для них — это возможность отдохнуть от работы и восстановить силы (73%), отправиться в путешествие (63%) и провести больше времени с семьей (61%).
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