Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Универсальное качество

Универсальное качество

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Это всё-таки их универсальное качество.И деградация их тоже универсальная.Ведь раньше какие дефекторы-предатели были? Отборнейшая матёрая сволочь - всякие там Гордиевские и прочие, уж продавали Родину так продавали, аж звания рыцарей, как тот же Гордиевский, у новых хозяев получали.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
&quot;Ну,дебилы б-дь!&quot;(извините - цитата)😄
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6 час.
Игорь Василевский
А потренировать сев.корейских солдат да командиров на фронте было бы совсем не лишним. Опыта то практического боестолкновений у них уже нет... Да и наш сирийский мало помог ВС РФ в войне с западом
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5 час.
Кошмар
Уже сына Ына в плен взяли...
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2 час.

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