ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Это всё-таки их универсальное качество.И деградация их тоже универсальная.Ведь раньше какие дефекторы-предатели были? Отборнейшая матёрая сволочь - всякие там Гордиевские и прочие, уж продавали Родину так продавали, аж звания рыцарей, как тот же Гордиевский, у новых хозяев получали.
Универсальное качество
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
"Ну,дебилы б-дь!"(извините - цитата)😄
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6 час.
Игорь Василевский
А потренировать сев.корейских солдат да командиров на фронте было бы совсем не лишним. Опыта то практического боестолкновений у них уже нет... Да и наш сирийский мало помог ВС РФ в войне с западом
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5 час.
Кошмар
Уже сына Ына в плен взяли...
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2 час.
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