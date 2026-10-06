Директор продал компанию, а через годы получил иск на 35 млн рублей убытков: почему кассация отменила взыскание. Bangor Punta в постановлении АС Северо-Западного округа

Суд округа отменил взыскание 35 млн рублей с бывшего единственного участника и директора в пользу общества, которое теперь принадлежит другому лицу.
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