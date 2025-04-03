На станции под Красноярском снова сошли грузовые вагоны с рельсов

Транспортная прокуратура выясняет причины схода двух грузовых вагонов с рельсов на станции Зеледеево в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии