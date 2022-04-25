Вкусные рецепты

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Идеальное начало дня: простой, но очень вкусный завтрак

Идеальное начало дня: простой, но очень вкусный завтрак

Ингредиенты: 2 яйца 150 гр. шампиньонов 120 мл. молока 50 гр. сыра пуро зеленого лука соль и перец по вкусу Приготовление: Грибы вымойте и нашинкуйте дольками.

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