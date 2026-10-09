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Отцы играли на сцене, а их сыновей узнала вся страна: 8 актёрских семей

Отцы играли на сцене, а их сыновей узнала вся страна: 8 актёрских семей

Восемь этих семей объединяет одно: актёрская профессия в них передалась, но не по прямой. Отцы были людьми сцены с серьёзной репутацией и без случайных страниц в биографии.

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