Израиль: KLM возобновила полеты в международный аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион (TLV/LLBG) в Израиле с утра по местному времени после приостановки маршрута из соображений безопасности на фоне региональной эскалации.
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