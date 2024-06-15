Мусаев: для меня уход Сафонова из «Краснодара» — большая потеря

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ. «Когда пришло предложение из ПСЖ, клуб пошёл навстречу и сделал всё, чтобы трансфер прошёл максимально хорошо для футболиста.