Мусаев: для меня уход Сафонова из «Краснодара» — большая потеря

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ. «Когда пришло предложение из ПСЖ, клуб пошёл навстречу и сделал всё, чтобы трансфер прошёл максимально хорошо для футболиста.
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