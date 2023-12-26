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Блинкен намекнул, что Украине пора отдавать долги

Блинкен намекнул, что Украине пора отдавать долги

21 декабря 2023 13:50 США пожелали Украине удачи и бросили ее на произвол судьбы: Кошелек у нас не резиновый, дальше как-нибудь сами Блинкен намекнул, что Украине пора отдавать долги Александр ГРИШИН Блинкен намекнул, что Украине пора отдавать долги Фото: REUTERS Страшную весть принес я в ваш дом, украинцы! Зовите детей! Не успел еще остыть микрофон после заявлений президента Незалежной Зеленского на пресс-конференции о том, что он надеется на выполнение Вашингтоном обещаний США по финансовой помощи Киеву, как из столицы США стали поступать тревожные для бандеровцев новости… Зеленскому нанесли коварный удар из тех, после которого советуют попрыгать на носочках.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вот тут ты права, по списку событий.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Задолбали вы уже со своей &quot;ликвидностью&quot;. Какая ликвидность у МАКУЛАТУРЫ????????????????? Ресурсы, реальные, ФИЗИЧЕСКИЕ - у них есть?????????? Вот же ДБ БЛД.....
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Насмешил, ага.
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1 час.

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