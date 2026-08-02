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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон, Даути, Дебринкет, ОРайлли, Биннингтон и Эрик Карлссон выйдут на рынок свободных агентов НХЛ в 2027-м по мнению Sportsnet

Sportsnet выложил список игроков, которые по их мнению выйдут на рынок свободных агентов НХЛ в 2027 году.

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