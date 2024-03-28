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Депутаты Забайкалья приняли закон об охране атмосферного воздуха

Депутаты Забайкалья приняли закон об охране атмосферного воздуха

Депутаты краевого парламента приняли в окончательном чтении законопроект, запрещающий предпринимателям Читы и Читинского района использовать жидкое и твердое топливо в котельных, подключенных к централизованному теплоснабжению.

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