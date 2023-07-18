Военное обозрение

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Глава Крыма отчитался об уничтожении 28 украинских беспилотников на востоке полуострова

Глава Крыма отчитался об уничтожении 28 украинских беспилотников на востоке полуострова

Ночью в восточной части Крыма силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов.

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