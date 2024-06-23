Советский рубль: почему гитлеровцы не запрещали его на оккупированных территориях

На оккупированных гитлеровцами территориях СССР советские рубли имели хождение практически год. Первое время фашистские захватчики не могли наладить выпуск оккупационных денег, а поэтому их вполне устраивала выдача зарплат и премий полицаям и прочим коллаборационистам в рублях.
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