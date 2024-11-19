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Синоптик Позднякова: В России погоду сейчас определяют атлантические циклоны

Синоптик Позднякова: В России погоду сейчас определяют атлантические циклоны

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что на текущую погоду в РФ влияют атлантические циклоны, которые приносят теплый воздух и делают температуру в большинстве регионов страны аномально высокой.

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