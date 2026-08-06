Инфографика: крупнейший импортный партнер каждой страны / © Visual Capitalist Эта карта показывает крупнейшего импортного партнера каждой страны на основе самых данных за 2024 год, подготовленных OEC World, UN Comtrade и Международным валютным фондом (через платформу Our World in Data).
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