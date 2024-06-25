"Хотелки" Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня

© Никита Рассказов, Украина.ру Накануне руководитель украинской военной разведки в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться Киеву.