Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости

1. Голкипер Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,5 млн евро. А вот с Шамаром Николсоном красно-белые расторгли контракт.
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