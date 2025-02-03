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    - "Илич перешел в «Спартак» за 20 млн с учетом бонусов." - есть чувство, что переплатили.Помазун в «Спарта...

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Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости

1. Голкипер Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,5 млн евро. А вот с Шамаром Николсоном красно-белые расторгли контракт.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Илич перешел в «Спартак» за 20 млн с учетом бонусов.&quot; - есть чувство, что переплатили.
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15 час.
сергей озеров
За 16.
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7 час.
сергей озеров
Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает Gambeta в соцсетях. По информации источника, футболист уже подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Сумма трансфера составит € 12 млн. Наконец то икра пошла не остановить,читал еще и напа перехватили  у натовцев,из АЕКа,который прям кричит-хочу только в Спартак и больше никуда.)Ну,посмотрим,поглядим.
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7 час.
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