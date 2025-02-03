Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости

сергей озеров

Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает Gambeta в соцсетях. По информации источника, футболист уже подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Сумма трансфера составит € 12 млн. Наконец то икра пошла не остановить,читал еще и напа перехватили у натовцев,из АЕКа,который прям кричит-хочу только в Спартак и больше никуда.)Ну,посмотрим,поглядим.