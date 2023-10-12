Татьяна Монтян: Рождение нового мира: конец эпохи осажденных крепостей

­Сложно сказать, чем конкретно закончится нынешний этап палестино-израильской взаимной резни, с учетом неизменно сложной политической ситуации в регионе, позиции Ирана, Ливана, Саудовской Аравии и прочих поддерживающих палестинцев государств, запутанной внешней политики США и многого-многого другого.