Татьяна Монтян: Рождение нового мира: конец эпохи осажденных крепостей

Сложно сказать, чем конкретно закончится нынешний этап палестино-израильской взаимной резни, с учетом неизменно сложной политической ситуации в регионе, позиции Ирана, Ливана, Саудовской Аравии и прочих поддерживающих палестинцев государств, запутанной внешней политики США и многого-многого другого.
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