Эта находка выглядит как высохшая лягушка, которая просидела на солнце слишком долго... Однако ей 34 миллиона лет

Ранее мы знакомили вас с уникальными «мумиями» динозавров. Звучит потрясающе, и с технической точки зрения это не совсем мумии, поскольку на самом деле речь идет скорее о «слепках» из мягких тканей и кожи, которые воспроизводят контуры тела.
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