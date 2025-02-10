15-я выставка Hospitality Online Expo 25 февраля-7 марта: Пришел, увидел, победил

Пора планировать новый успешный сезон, знакомиться с новыми идеями и делиться интересными кейсами. А поэтому будем рады видеть вас на 15-й Международной выставке технологий, товаров и услуг для гостиничного бизнеса Hospitality Online Expo! Открываем первое в году крупное отраслевое мероприятие, созданное для знакомства и общения отельеров и поставщиков.