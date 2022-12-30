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Где смотреть Арсенал – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 3 января

Где смотреть Арсенал – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 3 января

Во вторник, 3 января, сыграют Арсенал и Ньюкасл в 19 туре АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

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