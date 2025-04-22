И «Барсу» возмущает календарь: подали жалобу на Ла Лигу. Ждет жесткая концовка

Оценим. «Барса» на днях объявила, что подаст жалобу из-за календаря: «В этом сезоне «Барселона» уже выражала несогласие с критериями, установленными Испанской футбольной лигой (LFP) и Испанской федерацией футбола (RFEF) в отношении дат и времени начала матчей для первой команды».