"Что ж ты, фраер, сдал назад?"

Паша Дуров, несгибаемый борец за свободу слова и выражений в Рунете, запускатель самолётиков в знак протеста и сеятель денежных знаков из окна своего офиса в Питере (или Москве? не помню точно), этот образчик того, что в английском языке обозначается словом integrity, которое можно перевести как "внутренняя (прирождённая) честность в сочетании с сильным моральным компасом", заявил, что Телеграм будет передавать данные пользователей, нарушивших правила Телеграма и подозреваемых в совершении преступлений при помощи и посредстве Телеграма, правоохранительным органам.