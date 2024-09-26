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"Что ж ты, фраер, сдал назад?"

"Что ж ты, фраер, сдал назад?"

Паша Дуров, несгибаемый борец за свободу слова и выражений в Рунете, запускатель самолётиков в знак протеста и сеятель денежных знаков из окна своего офиса в Питере (или Москве? не помню точно), этот образчик того, что в английском языке обозначается словом integrity, которое можно перевести как "внутренняя (прирождённая) честность в сочетании с сильным моральным компасом", заявил, что Телеграм будет передавать данные пользователей, нарушивших правила Телеграма и подозреваемых в совершении преступлений при помощи и посредстве Телеграма, правоохранительным органам.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Он пидор гнойный, ему его принципы свободные французы засунули ему в задницу, теперь он никому не нужен.
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5 час.
александр почекунин
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
значит , ты не рад такое чмо арестовали? ты - мазохист?
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40 мин.

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