СМИ: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

Руководитель отдела закупок армии США Дага Буша в беседе с телеканалом CNN заявил об одобрении отправки на Украину первой партии танков Abrams.
Популярные статьи
- Кедми: США сейчас не понимают, что делать после неожиданного шага Путина
- Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российским танкистов
- Армия РФ пошла в стремительное продвижение на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине сегодня, 7 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 530-й
Свежие комментарии