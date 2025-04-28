В смоленской исправительной колонии изготовили прилавки для уличной торговли

Смоленские осужденные собрали для торговцев 30 прилавков На открытых торговых площадках Смоленска произошло обновление: осужденные исправительной колонии № 3 областного УФСИН изготовили для продавцов 30 «домиков»-прилавков по заказу городской администрации.
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