«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и оторвался от второго места на 5 очков

«Тоттенхэм» одержал четвертую кряду победу в АПЛ и упрочил лидерство в турнирной таблице. В Лондоне, на арене «Селхерст Парк», завершился матч 10-го тура первенства АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм».