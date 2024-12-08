Коллеги Алисы Фрейндлих поздравили актрису с юбилеем

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих 8 декабря отмечает юбилей, актрисе исполнилось 90 лет. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский рассказали РЕН ТВ о таланте Алисы Фрейндлих.
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