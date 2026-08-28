Как ускорить созревание осеннего компоста: личный опыт и рабочие приёмы

Каждую осень передо мной встаёт одна и та же картина: горы листвы, обрезанные ветки, увядшая ботва и полное ощущение, что участок вот-вот утонет в растительных остатках.
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