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Я строю

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Как ускорить созревание осеннего компоста: личный опыт и рабочие приёмы

Как ускорить созревание осеннего компоста: личный опыт и рабочие приёмы

Каждую осень передо мной встаёт одна и та же картина: горы листвы, обрезанные ветки, увядшая ботва и полное ощущение, что участок вот-вот утонет в растительных остатках.

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