Дерипаска знает, как удвоить ВВП России за 10 лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает возможным увеличить ВВП РФ в 2,5 раза за 10 лет, и для этого нужны прежде всего стабильность, а также развитие долгового рынка, выход на рынки капитала и «наведение порядка» в транспортной инфраструктуре.