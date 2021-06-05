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Дерипаска знает, как удвоить ВВП России за 10 лет

Дерипаска знает, как удвоить ВВП России за 10 лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает возможным увеличить ВВП РФ в 2,5 раза за 10 лет, и для этого нужны прежде всего стабильность, а также развитие долгового рынка, выход на рынки капитала и «наведение порядка» в транспортной инфраструктуре.

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