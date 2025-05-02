В Челябинске уникальную «президентскую» машину продают за 450 тысяч рублей. Скрин

В Челябинске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска за 450 тысяч рублей. Такая же, более позднего года выпуска, согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.