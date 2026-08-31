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Царьград

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КЭВР утвердила повышение цены на газ в Болгарии с 1 сентября

КЭВР утвердила повышение цены на газ в Болгарии с 1 сентября

С 1 сентября цена на природный газ в Болгарии вырастет на 5,5% и составит €41,6 за МВт·ч. Решение принято КЭВР по предложению "Булгаргаз".

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