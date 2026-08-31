КЭВР утвердила повышение цены на газ в Болгарии с 1 сентября

С 1 сентября цена на природный газ в Болгарии вырастет на 5,5% и составит €41,6 за МВт·ч. Решение принято КЭВР по предложению "Булгаргаз".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Bloomberg: ФБР пр...
- Ольга Бузова пров...
- Трамп повысит дво...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым