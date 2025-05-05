FIA отклонила протест Red Bull Racing: Рассел сохранил подиумную позицию

FIA отклонила протест Red Bull Racing: Рассел сохранил подиумную позициюGetty Images / Red Bull Content PoolСтюарды Гран При Майами отклонили протест команды Red Bull Racing, потребовавшей наказать Джорджа Рассела за нарушение скоростного режима во время действия режима автомобиля безопасности.
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