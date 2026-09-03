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Регионы России

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Путин объявил о запуске особого правового режима для БПЛА на Дальнем Востоке с 2027 года

Путин объявил о запуске особого правового режима для БПЛА на Дальнем Востоке с 2027 года

Президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2027 года особого правового режима на Дальнем Востоке для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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