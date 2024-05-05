Священник рассказал, что можно и нельзя делать в Пасху

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. В этом году православные празднуют Воскресение Христово 5 мая. Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов напомнил, что необходимо делать в этот светлый день.
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