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За рулем

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Россияне смогут ездить через границу в Китай на личных машинах

Россияне смогут ездить через границу в Китай на личных машинах

Министерство транспорта РФ ведет работу над проектом двустороннего соглашения с Китаем, касающегося возможности пересечения государственной границы физическими лицами на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми человек.

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