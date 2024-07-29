Поселок смыло в Карелии, или Хроника апокалипсиса

В Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, есть пострадавшие Текст: Елена Малишевская Утром 29 июля около семи утра в единую спасательную службу «112» поступило сообщение о размытии временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах.