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Вещи, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь

Вещи, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь

Веяния моды быстротечны. Тенденции меняются, и каждое десятилетие имеет свои отличительные черты. В один период одежда более откровенна, в другой более закрыта, в третий люди носят яркие цвета и странные элементы, в четвертый — более сдержанные.

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