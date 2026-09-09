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MeMo-Logic

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Правильный вывод на неверном основании. Реплика к дискуссии о нотариальной форме при отчуждении доли в уставном капитале ООО

С выводом Ильи Радченко я согласен: обязательственный договор об отчуждении доли нотариальному удостоверению подлежит, и пункт 1.

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