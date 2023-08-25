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Одного из лидеров группы «Русич» задержали в Финляндии

Одного из лидеров группы «Русич» задержали в Финляндии

Силовики задержали в Финляндии гражданина России, который якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах, передает РИА Новости.

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