Одного из лидеров группы «Русич» задержали в Финляндии

Силовики задержали в Финляндии гражданина России, который якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах, передает РИА Новости.