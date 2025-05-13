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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Nintendo Switch 2 получит режим ограничения заряда аккумулятора, который пр...

Nintendo Switch 2 получит режим ограничения заряда аккумулятора, который продлит срок его службыNintendo предоставит будущим владельцам Switch 2 возможность пожертвовать игровым временем в режиме работы от батареи в обмен на продление срока её службы.

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